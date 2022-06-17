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Подросток утонул на глазах у друзей около пляжа в Набережных Челнах

Подросток утонул на глазах у друзей около пляжа в Набережных Челнах
pxhere.com

В Набережных Челнах спасатели ищут тело 16-летнего подростка, которого унесло течением реки Кама. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Трагедия произошла на косе около поселка Чаллы Яр, где группа подростков делала небольшие заплывы между островками. В какой-то момент течение начало уносить двоих мальчиков. Одному из них удалось выплыть, а другого унесло течением.

Отмечается, что данное место не было оборудовано для купания. Тех, кто мог бы прийти на помощь детям, рядом также не было.

В настоящий момент на месте трагедии находятся сотрудники спасательной службы и правоохранители. Ведутся водолазные работы.

Похожий несчастный случай произошел ранее на базе отдыха в Новгородской области. Мужчина ушел купаться в Горьковское водохранилище и утонул. Спасатели уже достали его тело передали полиции. Проводится проверка, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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