Подросток ударил трехлетнего малыша в ресторане

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Семья с маленьким мальчиком зашла перекусить в ресторан быстрого питания. Когда мать на минуту оставила трехлетнего сына одного, на него напал подросток.
Неприятный инцидент произошел в подмосковной Балашихе. О случившемся рассказала знакомая семьи и она же разместила видео с происшествием, сообщает российский информационный портал «Провинция.ру».
На кадрах видно, как мать отошла на кассу. Ребенок сидел за столом. Неподалеку сидел подросток, который вдруг ударил малыша по лицу. Тот упал со стула и заплакал.
Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Кто-то осуждает хулигана, другие упрекают мать за то, что она оставила ребенка одного. Родители подали заявление в полицию. По словам юристов, если малыш отделался синяком или шишкой, никаких мер к ударившему его подростку принято не будет. Если же ребенок получил серьезную травму, то его обидчику может грозить уголовное наказание, но только после достижения им шестнадцатилетнего возраста.