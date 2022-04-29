Подросток ударил трехлетнего малыша в ресторане

Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Кто-то осуждает хулигана, другие упрекают мать за то, что она оставила ребенка одного. Родители подали заявление в полицию. По словам юристов, если малыш отделался синяком или шишкой, никаких мер к ударившему его подростку принято не будет. Если же ребенок получил серьезную травму, то его обидчику может грозить уголовное наказание, но только после достижения им шестнадцатилетнего возраста.