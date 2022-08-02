Подросток скончался после столкновения двух иномарок в Якутии

В республиканской ГИБДД рассказали, что рано утром 19-летний юноша на Toyota Allex допустил столкновение с Toyota Succeed. От удара первая иномарка потеряла управление и врезалась в опору ЛЭП, а потом съехала в кювет. Сидевший рядом с водителем 17-летний подросток погиб на месте.