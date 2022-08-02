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Подросток скончался после столкновения двух иномарок в Якутии

Подросток скончался после столкновения двух иномарок в Якутии
pxhere.com

Правоохранители Якутии разбираются в смертельной аварии, зарегистрированной на 24-м километре Намского тракта.

В республиканской ГИБДД рассказали, что рано утром 19-летний юноша на Toyota Allex допустил столкновение с Toyota Succeed. От удара первая иномарка потеряла управление и врезалась в опору ЛЭП, а потом съехала в кювет. Сидевший рядом с водителем 17-летний подросток погиб на месте. 

Недавно на Кубани 59-летний автомобилист не справился с управлением. Жертвами стали пять человек, включая трех детей, сообщил канал «Царьград».

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