Подросток попал в больницу после падения бетонной плиты на стройке в Челябинске

Инцидент произошел на улице Масленникова. Первой на помощь детям пришла супружеская пара, которая услышала крики подростков по дороге на рынок. Обнаружив, что одного из мальчиков придавило бетонной плитой, челябинцы немедленно вызвали скорую помощь. К этому времени проходившие мимо мужчины подняли конструкцию.