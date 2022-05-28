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Подросток попал в больницу после падения бетонной плиты на стройке в Челябинске

Подросток попал в больницу после падения бетонной плиты на стройке в Челябинске
pixabay.com

Игры на заброшенной стройке закончились травмой для челябинского подростка: на мальчика упала бетонная плита. Сейчас школьник находится в больнице, передает «Царьград» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Масленникова. Первой на помощь детям пришла супружеская пара, которая услышала крики подростков по дороге на рынок. Обнаружив, что одного из мальчиков придавило бетонной плитой, челябинцы немедленно вызвали скорую помощь. К этому времени проходившие мимо мужчины подняли конструкцию.

В результате подросток получил перелом ноги. В настоящий момент мальчик находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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RusNewsToday24
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