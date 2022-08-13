Подросток получил ранение при попытке разобрать боеприпас в Белгородской области

Несовершеннолетний получил ранение при попытке разобрать боеприпас в Белгородской области. Подростка доставили в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь Белгородского района. По данным чиновника, мальчик потерял кисть руки, а также получил сильные повреждения лица и глаза. Вячеслав Гладков попросил родителей уделить особое внимание своим детям, напомнив, что сейчас несовершеннолетние возвращаются с каникул из лагерей, от бабушек и дедушек.
«Главам районов и ДНД поручаю в усиленном режиме дежурить и патрулировать. СМИ и школы прошу максимально полно информировать детей и родителей о той опасности, к которой может привести детское любопытство», — заявил глава Белгородской области.
Как только состояние пострадавшего стабилизируется, его отправят на лечение в Москву. Гладков добавил, что лично посетит семью госпитализированного подростка.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге обнаружили десять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Саперы нашли в лесном массиве около Южного кладбища 50-миллиметровые минометные мины, сообщал телеканал «360».