Подросток получил ранение при попытке разобрать боеприпас в Белгородской области

Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь Белгородского района. По данным чиновника, мальчик потерял кисть руки, а также получил сильные повреждения лица и глаза. Вячеслав Гладков попросил родителей уделить особое внимание своим детям, напомнив, что сейчас несовершеннолетние возвращаются с каникул из лагерей, от бабушек и дедушек.