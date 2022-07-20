Подросток погиб от удара током во время рыбалки у ЛЭП под Нижним Новгородом

Подросток вместе со знакомым приехал порыбачить на озеро в Балахне. При очередном забросе снастей леска зацепилась за ЛЭП, и несовершеннолетнего ударило током. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.