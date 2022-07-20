Новости0

Подросток погиб от удара током во время рыбалки у ЛЭП под Нижним Новгородом

Подросток погиб от удара током во время рыбалки у ЛЭП под Нижним Новгородом
https://pxhere.com/

В Нижегородской области 17-летний юноша получил смертельный удар током, задев удочкой линии электропередачи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Подросток вместе со знакомым приехал порыбачить на озеро в Балахне. При очередном забросе снастей леска зацепилась за ЛЭП, и несовершеннолетнего ударило током. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента.

гибель нижегородская область рыбака удар током
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.