Подросток погиб от удара током во время рыбалки у ЛЭП под Нижним Новгородом

В Нижегородской области 17-летний юноша получил смертельный удар током, задев удочкой линии электропередачи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Подросток вместе со знакомым приехал порыбачить на озеро в Балахне. При очередном забросе снастей леска зацепилась за ЛЭП, и несовершеннолетнего ударило током. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента.