Подросток не справился с управлением и упал с отцовского питбайка в Ленобласти

Подросток попал в больницу после катания на отцовском питбайке в Ленобласти: мальчик не справился с управлением и упал с транспортного средства. По данному факту проводится проверка, передает 78.ru со ссылкой на источник правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью 5 июля на 44-м километре дороги Выборг — Светогорск. Школьник двигался по обочине, но не рассчитал скорость и потерял управление. В результате он вылетел на проезжую часть и упал с питбайка.
После аварии ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом стопы. Сейчас он находится в одной из больниц Выборга в состоянии средней степени тяжести.
Тем временем в подмосковном Подольске еще один ребенок стал участником аварии. Несовершеннолетний велосипедист получил травмы при наезде легковушки. Водитель авто скрылся с места вскоре после ДТП, сообщало РИАМО.