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Подросток на квадроцикле получил травмы при столкновении со столбом под Ставрополем

Подросток на квадроцикле получил травмы при столкновении со столбом под Ставрополем
Федеральное агентство новостей

Медики госпитализировали 14-летнего юношу, который серьезно пострадал в ДТП. Инцидент произошел в хуторе Андреевском Ставропольского края. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, школьник взял у друга квадроцикл, на котором впоследствии врезался в столб. У юного водителя не было защитного мотошлема, из-за чего он получил тяжелую травму головы. Медики оказывают пациенту необходимую помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В Ростовской области мотоцикл с двумя подростками столкнулся с легковушкой, передает телеканал «360». Несовершеннолетних доставили в больницу. 

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