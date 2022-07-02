Подросток на квадроцикле получил травмы при столкновении со столбом под Ставрополем

Медики госпитализировали 14-летнего юношу, который серьезно пострадал в ДТП. Инцидент произошел в хуторе Андреевском Ставропольского края. Об этом сообщает УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, школьник взял у друга квадроцикл, на котором впоследствии врезался в столб. У юного водителя не было защитного мотошлема, из-за чего он получил тяжелую травму головы. Медики оказывают пациенту необходимую помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
В Ростовской области мотоцикл с двумя подростками столкнулся с легковушкой, передает телеканал «360». Несовершеннолетних доставили в больницу.