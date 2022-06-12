Подросток и 36-летний мужчина утонули под Саратовом

Два человека утонули в Саратовской области, сообщает региональная служба спасения.
Одна трагедия произошла в селе Багаевка на пруду. Сигнал тревоги поступил в службу МЧС в 15:35. Выяснилось, что погиб 36-летний мужчина, который решил поплавать в водоеме. Водолазы извлекли тело из воды и передали следственной группе.
Практически сразу стало известно о еще одной жертве в Алгайском районе. Там в пруду решил искупаться 16-летний подросток. По неустановленным причинам он пошел ко дну. Его спасти не удалось. По данным фактам проводятся проверки.