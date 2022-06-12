Новости0

Подросток и 36-летний мужчина утонули под Саратовом

Подросток и 36-летний мужчина утонули под Саратовом
https://www.pexels.com/

Два человека утонули в Саратовской области, сообщает региональная служба спасения.

Одна трагедия произошла в селе Багаевка на пруду. Сигнал тревоги поступил в службу МЧС в 15:35. Выяснилось, что погиб 36-летний мужчина, который решил поплавать в водоеме. Водолазы извлекли тело из воды и передали следственной группе.

Практически сразу стало известно о еще одной жертве в Алгайском районе. Там в пруду решил искупаться 16-летний подросток. По неустановленным причинам он пошел ко дну. Его спасти не удалось. По данным фактам проводятся проверки.

мужчина подросток утонул
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.