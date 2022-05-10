Подростки Салехарда вместе с губернатором Артюховым посмотрели драму о ВОВ

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в День Победы встретился с кадетами, юнармейцами и спортсменами для совместного просмотра фильма «1941. Крылья над Берлином». Об этом пишет «Красный Север».
Губернатор выступил перед подростками. Он отметил, что сегодня важно ровняться на героев ВОВ, так как именно благодаря самоотверженности, стойкости и отваге солдат, про которых снимают такие ленты, наша страна смогла преодолеть очень тяжелые времена.
«Важно, чтобы мы знали подвиги наших героев. Фильм снят на основе реальных событий. На дворе 1941 год, нашей стране совсем не просто, нужны люди, которые примут сложное решение и помогут переломить ситуацию», — сказал Артюхов школьникам.
Мероприятие также посетили глава Салехарда Алексей Титовский и прокурор округа Виктор Эпп. Совместный с главами региона просмотр киноленты состоялся в Окружном центре национальных культур.