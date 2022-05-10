Подростки Салехарда вместе с губернатором Артюховым посмотрели драму о ВОВ

Губернатор выступил перед подростками. Он отметил, что сегодня важно ровняться на героев ВОВ, так как именно благодаря самоотверженности, стойкости и отваге солдат, про которых снимают такие ленты, наша страна смогла преодолеть очень тяжелые времена.