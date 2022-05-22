Подростки нашли схрон оружия ВСУ возле херсонского интерната

По словам одного из мальчиков, подростки нашли схрон в подвале около интерната. Там были гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. Кроме того, были найдены некоторые документы, среди которых оказался военный билет одного из боевиков. В билете отмечено, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.