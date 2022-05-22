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Подростки нашли схрон оружия ВСУ возле херсонского интерната

Подростки нашли схрон оружия ВСУ возле херсонского интерната
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Подростки обнаружили схрон с оружием киевских националистов возде корпуса интерната в Херсоне. Об этом пишет РИА Новости.

По словам одного из мальчиков, подростки нашли схрон в подвале около интерната. Там были гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. Кроме того, были найдены некоторые документы, среди которых оказался военный билет одного из боевиков. В билете отмечено, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Ребята приняли решение передать схрон ВС РФ после того, как обстановка в городе стабилизировалась. Один из мальчиков по имени Сергей указал, что они хотят жить нормально и не натыкаться на такие находки. Он также поделился, что является сиротой и выживает, как может. 

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RusNewsToday24
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