Подростки могут попробовать себя в анимации на фестивале «Зеркало»

Организаторы кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» в Ивановской области объявили о наборе в бесплатные творческие мастерские по анимации и видеопоэзии.
Записаться на курс могут подростки от 14 до 17 лет, регистрация открыта до 15 июля. Курировать проект будет петербургская студия анимации «Да!». Участники образовательной программы нарисуют собственный мультфильм.
Мастерские будут работать при поддержке Центра Вознесенского. Гостями проекта станут видеохудожник Иван Курбаков, поэты Константин Шавловский и Андрей Родионов. Фестиваль пройдет с 22 по 27 июля, пишет «Царьград».