Подростка в Кировской области осудили за незаконный сбыт наркотиков

Как сообщили иpданию Newsler.ru в пресс-службе СУ СКР по Кировской области, во время переписки в интернете с неустановленным лицом подросток узнал о тайнике, расположенном в городе Киров, в котором находился расфасованный наркотик. Он приехал в Киров, забрал наркотик. Вернувшись в Омутнинск, он уже в своем городе организовал тайники-закладки, с помощью которых собирался продавать запрещенные вещества. Однако полицейские вышли на след начинающего наркоторговца, обнаружили вещество и изъяли его.