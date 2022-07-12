Подростка в Кировской области осудили за незаконный сбыт наркотиков

В городе Омутнинск Кировской области 16-летнему подростку дали 3,5 года колонии за незаконный сбыт наркотических веществ.
Как сообщили иpданию Newsler.ru в пресс-службе СУ СКР по Кировской области, во время переписки в интернете с неустановленным лицом подросток узнал о тайнике, расположенном в городе Киров, в котором находился расфасованный наркотик. Он приехал в Киров, забрал наркотик. Вернувшись в Омутнинск, он уже в своем городе организовал тайники-закладки, с помощью которых собирался продавать запрещенные вещества. Однако полицейские вышли на след начинающего наркоторговца, обнаружили вещество и изъяли его.
Суд признал подростка виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору». Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Приговор вступил в законную силу.