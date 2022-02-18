Подросшая дочка Пугачевой : все замечают одну странность во внешности

Судя по предыдущему видео Примадонны, где девочка учится нырять в домашнем бассейне, младшая дочь Пугачевой растёт спортивным ребёнком.

Ну а поклонники Аллы Борисовны заметили, как Лиза Галкина все больше походит на свою старшую сестру Кристину Орбакайте.

Напомним, когда Лиза и ее брат Гарри только появились на свет, Алла Борисовна видела в дочери свои черты.

Мол, Лиза в меня, а Гарри – вылитый Максим. Судя по всему, гены Аллы Борисовны оказались сильными. Младшая дочка действительно похожа на неё и на свою старшую сестру.

Гарик – копия Максима. А наша Лиза похожа на меня. И еще на одного хорошего человечка – любимую тетю Максима! – рассказывала “КП” Алла Пугачева.

Напомним: Лиза и Гарри Галкины родились три года назад в центре Марка Курцера.

Детей выносила суррогатная мать. Но Алла Пугачева и Максим Галкин – биологические родители двойняшек.

Став женой Галкина, АБ призналась, что много лет назад заморозила в клинике яйцеклетки. Это и позволило звёздной паре стать счастливыми родителями Гарри и Лизы.

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