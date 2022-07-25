Подросшая дочь Анны Николь Смит Дэннилин вместе с отцом посетила концерт Джанет Джексон

Ларри Биркхед с дочерью Дэннилин
15-летняя дочь модели Playboy Анны Николь Смит Дэннилин в выходные побывала на концерте Джанет Джексон вместе со своим отцом Ларри Биркхедом. После им удалось попасть за кулисы и сделать фото с певицей. Дэннилин выбрала для этого музыкального вечера черно-белый наряд с нарукавниками и массивные черные ботинки.
Биркхед поделился в инстаграме* предвкушением и эмоциями от концерта.
Отправляемся на второй для Дэннилинн концерт Джанет Джексон (мой миллионный) в Цинциннати. Сидим и спорим, кто из нас сильнее фанатеет от Джанет,
— написал он.
Ларри Биркхед с дочерью Дэннилин и Джанет Джексон
И отец, и дочь большие поклонники творчества сестры Майкла Джексона и в их семейном архиве уже есть совместная фотография с певицей.
Ларри вместе с дочерью иногда выходит в свет. Например, в мае этого года они посетили Barnstable Brown Gala в рамках скачек Kentucky Derby, гостями которых Ларри и Дэннилин также являются регулярно.
Это событие имеет особое значение для Ларри и Дэннилин, поскольку Анна Николь впервые встретилась с Ларри на гала-концерте Barnstable Brown в 2003 году.
Дэннилин родилась уже после того, как Анна и Ларри расстались. Отцом девочки в свидетельстве о рождении она указала Говарда К. Стерна, за которого вышла замуж. Однако в итоге тест ДНК доказал, что отцом является Ларри.
Анна Николь Смит умерла в возрасте 39 лет в 2007 году. Все свое состояние Смит оставила дочери.
Биркхед рассказывал, что Дэннилин уже получает предложения от голливудских студий, однако всерьез они ее пока не интересуют.
Анна Николь Смит
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Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)