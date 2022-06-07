Подробности о компактном кроссовере JAC S4 для России. Он получит сенсорный экран 10,25 дюйма и двигатель мощностью 136 л.с. в топе

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Российский автомобильный рынок в этом году не избалован премьерами, поэтому даже относительно простой компактный кроссовер JAC JS4 – это новинка. В конце мая автомобиль вживую засветился на дилерской площадке, а сейчас стали известны подробности об оснащении.





Как пишет источник, JAC S4 будет представлен в России в четырех фиксированных комплектациях. Причем даже базовая Comfort предложит неплохой перечень оснащения на фоне прощенных автомобилей Lada, которые скоро начнут сходить с конвейера «АвтоВАЗа». Так, тут будут электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом, кондиционер, задний парктроник, аудиосистема с Bluetooth и четырьмя динамиками, порты USB спереди и сзади, система Auto-Hold и круиз-контроль. Двигатель – бензиновый, объемом 1,6 л, выдающий 118 л.с., коробка переключения передач – механическая.

В более «богатых» комплектациях будет двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 136 л.с. и механическая КПП либо «вариатор». К базовому оснащению добавится комбинированный салон из ткани и кожзама, светодиодная оптика, цифровая приборная панель, люк с электроприводом, электропривод багажника, климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида, система контроля давления в шинах, современная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, складываемые зеркала заднего вида и пакет электронных ассистентов водителя.