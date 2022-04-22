Подразделения ВСУ выпустили восемь 120-мм снарядов по Донецку

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Вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли удар по
Донецку. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном
центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно информации ведомства, обстрелы со стороны украинских
военных были зафиксированы в 11:05 и 11:07 по местному (московскому) времени.
ВСУ обстреляли Донецк с направления населенного пункта Пески, использовав восемь
снарядов калибра 120 миллиметров.
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