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    Подразделения ВСУ выпустили восемь 120-мм снарядов по Донецку

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подразделения ВСУ выпустили восемь 120-мм снарядов по Донецку

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    riafan.ru

    Вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли удар по
    Донецку. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном
    центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Согласно информации ведомства, обстрелы со стороны украинских
    военных были зафиксированы в 11:05 и 11:07 по местному (московскому) времени.
    ВСУ обстреляли Донецк с направления населенного пункта Пески, использовав восемь
    снарядов калибра 120 миллиметров.

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