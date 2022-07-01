Новости0

Подразделения ВСУ выпустили свыше 220 боеприпасов по территории ДНР

Подразделения ВСУ выпустили свыше 220 боеприпасов по территории ДНР
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки выпустили более 200 различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.

Согласно информации ведомства, украинские подразделения за указанный период обстреляли восемь населенных пунктов республики. При этом они выпустили более 220 снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня.

«Противник выпустил более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня “Град”, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли уже два населенных пункта в Донбассе из американских РСЗО HIMARS.

ВСУ ДНР обстрелы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.