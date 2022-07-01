Подразделения ВСУ выпустили свыше 220 боеприпасов по территории ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки выпустили более 200 различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.
Согласно информации ведомства, украинские подразделения за указанный период обстреляли восемь населенных пунктов республики. При этом они выпустили более 220 снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня.
«Противник выпустил более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня “Град”, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли уже два населенных пункта в Донбассе из американских РСЗО HIMARS.