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Подразделения ВСУ в Лисичанске использовали дома мирных жителей в качестве опорных пунктов

Подразделения ВСУ в Лисичанске использовали дома мирных жителей в качестве опорных пунктов
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины превращали жилые дома в Лисичанске в свои оборонительные опорные пункты, рассказал военный корреспондент Даниил Левин.

По его словам, в домах, в которых даже оставались мирные жители, обустраивались, в том числе, бойцы элитных подразделений украинской армии, передают «Известия». Он отметил, что на позициях ВСУ можно было найти экипировку и боеприпасы.

«Вот бывшие пункты националистов в многоэтажках, где еще оставались мирные (жители). Здесь, например, обустроилась 79-я десантно-штурмовая бригада, считающаяся элитной. Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — сообщил Левин.

Также военкор сообщил об обстрелах по городу со стороны украинских войск после их бегства из него.

ВСУ лисичанск ЛНР Украина
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