Подразделения ВСУ в Лисичанске использовали дома мирных жителей в качестве опорных пунктов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины превращали жилые дома в Лисичанске в свои оборонительные опорные пункты, рассказал военный корреспондент Даниил Левин.
По его словам, в домах, в которых даже оставались мирные жители, обустраивались, в том числе, бойцы элитных подразделений украинской армии, передают «Известия». Он отметил, что на позициях ВСУ можно было найти экипировку и боеприпасы.
«Вот бывшие пункты националистов в многоэтажках, где еще оставались мирные (жители). Здесь, например, обустроилась 79-я десантно-штурмовая бригада, считающаяся элитной. Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — сообщил Левин.
Также военкор сообщил об обстрелах по городу со стороны украинских войск после их бегства из него.