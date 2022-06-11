Подразделения ВСУ в Донбассе применяют тактику постоянной смены огневых позиций

Военнослужащие Вооруженных сил Украины применяют тактику частой смены огневых позиций в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом рассказали бойцы Народной милиции ДНР.
Один из донецких ополченцев с позывным Шустрый рассказал журналистам, что украинские военные бьют по их позициям, в основном, из минометов, гранатометов и реактивных систем залпового огня. При этом, чтобы избежать ответных ударов, они постоянно меняют позиции.
«На позициях они огрызаются. Бывает, хорошо стреляют, а бывает и тихо. Используют стрелковое, минометы, “Грады”. Постоянно с разных мест ведется огонь», — сказал Шустрый.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. До этого он признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.