Подразделения ВСУ в Донбассе применяют тактику постоянной смены огневых позиций

Один из донецких ополченцев с позывным Шустрый рассказал журналистам, что украинские военные бьют по их позициям, в основном, из минометов, гранатометов и реактивных систем залпового огня. При этом, чтобы избежать ответных ударов, они постоянно меняют позиции.