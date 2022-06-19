Подразделения ВСУ применяют польские бесшумные минометы против мирных жителей ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины используют польские 60-миллиметровые минометы LMP-2017 для обстрела мирных жителей Луганской Народной Республики, передают СМИ.
Как сообщают РИА Новости, эти огневые средства отличаются тем, что используют бесшумные мины, при падении которых сложно сориентироваться. В частности, подразделения ВСУ применяют эти минометы для обстрелов села Пурдовка в районе Северодонецка.
«Такие прилетают… особенно вот эти, польские. У меня соседка — ее убило», рассказала журналистам местная жительница.
Стоит напомнить, что союзные силы России и ЛНР взяли под контроль территорию города Северодонецк, за исключением промышленной зоны химкомбината «Азот», где засели украинские националисты.