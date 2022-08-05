Подразделения ВСУ обстреляли жилой район Донецка из РСЗО

Подразделения ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сообщается, что обстрел со стороны украинской армии начался в 18:37, по жилому району было выпущено три ракеты из РСЗО.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:… 18:37 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — пишет представительство.
Известно, что ВСУ обстреляли Макеевку, Новобахмутовку и Верхнеторецкое. Украинские войска обстреляли населенные пункты при помощи крупнокалиберной артиллерии и минометов.