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Подразделения ВСУ обстреляли жилой район Донецка из РСЗО

Подразделения ВСУ обстреляли жилой район Донецка из РСЗО
Федеральное агентство новостей

Подразделения ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Сообщается, что обстрел со стороны украинской армии начался в 18:37, по жилому району было выпущено три ракеты из РСЗО.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:… 18:37 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — пишет представительство.

Известно, что ВСУ обстреляли Макеевку, Новобахмутовку и Верхнеторецкое. Украинские войска обстреляли населенные пункты при помощи крупнокалиберной артиллерии и минометов.

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