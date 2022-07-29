Подразделения ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из комплекса «Точка-У»

«В 8.15 (совпадает с мск – ред.) зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса “Точка-У”. По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома. Также повреждены несколько гаражей и автомобилей граждан», — пишет представительство в своем Telegram-канале.