Подразделения ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из комплекса «Точка-У»

ВСУ нанесли удары по городу Сватово в Луганской Народной Республике из «Точки-У». Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что из-за обстрела города украинскими войсками пострадало три человека, повреждены четыре жилых дома.
«В 8.15 (совпадает с мск – ред.) зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса “Точка-У”. По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома. Также повреждены несколько гаражей и автомобилей граждан», — пишет представительство в своем Telegram-канале.
ВС РФ начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».