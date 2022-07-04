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Подразделения ВСУ обстреляли Снежное в ДНР из американских РСЗО HIMARS

Подразделения ВСУ обстреляли Снежное в ДНР из американских РСЗО HIMARS
Федеральное агентство новостей

ВСУ применили американские реактивные системы залпового огня HIMARS для удара по городу Снежное. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

«По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВСУ странами НАТО, по городу Снежное», — уточняется в тексте сообщения.

Ранее в СЦКК сообщали о применении РСЗО HIMARS по территории Луганской Народной Республики.

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