Подразделения ВСУ обстреляли Снежное в ДНР из американских РСЗО HIMARS

Ранее в СЦКК сообщали о применении РСЗО HIMARS по территории Луганской Народной Республики.

«По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВСУ странами НАТО, по городу Снежное», — уточняется в тексте сообщения.

ВСУ применили американские реактивные системы залпового огня HIMARS для удара по городу Снежное. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.