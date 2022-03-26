Подразделения ВСУ обстреляли из гранатомета жилые кварталы Железной Балки в ДНР

Однако

фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому

появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны

сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,

инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на

информационный шум.