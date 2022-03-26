Подразделения ВСУ обстреляли из гранатомета жилые кварталы Железной Балки в ДНР

riafan.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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riafan.ru

Населенный пункт Железная Балка подвергся обстрелу из
гранатомета военными ВСУ. Огонь велся по жилым кварталам, сообщило представительство
ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
(СЦКК).

В официальном Telegram-канале ведомства отмечается,
что всего было выпущено 29 гранат из автоматического гранатомета на станке
(АГС). Обстрел начался в 16:40 (совпадает с московским).

Ранее
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении
спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает.

Однако
фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому
появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны
сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на
информационный шум.

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