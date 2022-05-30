Подразделения ВСУ наносят удары по жилым районам Донецка из американских гаубиц М777

Украинская армия продолжает обстреливать жилые районы Донецка из тяжелого вооружения. Об этом сообщает заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
По данным военного ведомства Донецкой Народной Республики, подразделения ВСУ открыли огонь по городу из американских гаубиц М-777.
«Вооруженные силы Украины применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца», — констатировал Безсонов в эфире Первого канала.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здания двух школ и гимназии пострадали из-за обстрела ВСУ. Также погибло шесть мирных жителей, и еще 14 получили ранения различной степени тяжести.