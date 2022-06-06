Подразделения ВСУ нанесли удары по Донецку из самоходки CAESAR французского производства

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли столицу ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Всего было выпущено 20 ракет. Подчеркивалось, что ВСУ также применяют полученное от США вооружение для ударов по мирным жителям Донбасса.