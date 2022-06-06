Подразделения ВСУ нанесли удары по Донецку из самоходки CAESAR французского производства

Украинские военные в очередной раз подвергли обстрелу из тяжелого вооружения столицу Донецкой Народной Республики.
По имеющейся информации, подразделения ВСУ открыли по Донецку огонь из самоходной установки CAESAR французского производства. Отмечается, что под огнем украинской армии оказались жилые кварталы города.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли столицу ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Всего было выпущено 20 ракет. Подчеркивалось, что ВСУ также применяют полученное от США вооружение для ударов по мирным жителям Донбасса.