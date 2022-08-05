Подразделения ВСУ нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Херсонской области

Украинские войска обстреляли несколько объектов в двух населенных пунктах в Херсонской области.
В публикации издания Ura.ru говорится, что подразделения ВСУ выпустили четыре ракеты. Одна из них попала в проходную завода «Сокол» в Новой Каховке, еще две прилетели в населенный пункт Алешки. Там повреждения получили станция техобслуживания и здание гостиницы.
«Жертв в обоих случаях нет. Помещения, к счастью, были пустыми. Четвертая ракета, по неподтвержденной информации, летела в Антоновский мост», — сказано в сообщении.
Отмечается, что последний боеприпас перехватили российские системы противовоздушной обороны (ПВО).