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Подразделения ВСУ нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Херсонской области

Подразделения ВСУ нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Херсонской области
Федеральное агентство новостей

Украинские войска обстреляли несколько объектов в двух населенных пунктах в Херсонской области.

В публикации издания Ura.ru говорится, что подразделения ВСУ выпустили четыре ракеты. Одна из них попала в проходную завода «Сокол» в Новой Каховке, еще две прилетели в населенный пункт Алешки. Там повреждения получили станция техобслуживания и здание гостиницы.

«Жертв в обоих случаях нет. Помещения, к счастью, были пустыми. Четвертая ракета, по неподтвержденной информации, летела в Антоновский мост», — сказано в сообщении.

Отмечается, что последний боеприпас перехватили российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ обстрел херсонская область
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