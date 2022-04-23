    В тренде

    Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Донецка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Донецка

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины в очередной раз
    нанесли удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Согласно информации ведомства, обстрел был произведен в
    16:25 со стороны населенного пункта Красногоровка. Подразделения украинской
    армии выпустили по Петровскому району города пять 122-мм снарядов.

    Вооруженные силы России начали специальную операцию по
    демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как отметил в своем
    обращении в тот же день президент РФ Владимир Путин, ее целью является «защита
    людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
    со стороны киевского режима».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »