Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Донецка

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины в очередной раз
нанесли удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Согласно информации ведомства, обстрел был произведен в
16:25 со стороны населенного пункта Красногоровка. Подразделения украинской
армии выпустили по Петровскому району города пять 122-мм снарядов.
Вооруженные силы России начали специальную операцию по
демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как отметил в своем
обращении в тот же день президент РФ Владимир Путин, ее целью является «защита
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
со стороны киевского режима».
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