Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Донецка

Вооруженные силы России начали специальную операцию по

демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как отметил в своем

обращении в тот же день президент РФ Владимир Путин, ее целью является «защита

людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду

со стороны киевского режима».