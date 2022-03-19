Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

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Вооруженные силы Украины вновь открыли минометный огонь по
населенному пункту Ясиноватая, заявили в представительстве Донецкой Народной
Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения
огня.
Украинская армия начала артиллерийский обстрел 19 марта в
10:30. Подразделения ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по
Ясиноватой из поселка Авдеевка, уточнили в СЦКК.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала,
что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время
отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены
батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали
людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось
просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.