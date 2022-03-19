Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала,

что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время

отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены

батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали

людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось

просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.