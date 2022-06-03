Подразделения ВСУ 44 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно информации ведомства, подразделения украинской армии открывали огонь по населенным пунктам республики 44 раза за указанный период. При этом они применяли крупнокалиберную артиллерию, минометы, стрелковое оружие и бронетехнику, отметили в СЦКК.
«На донецком направлении противник применял — танк, артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО “Град”, артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120, 82 и 60 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие. Выпустив 414 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.
Ранее в Донецкой Народной Республике сообщали об обстреле населенного пункта Гольмовский со стороны ВСУ, передает RT.