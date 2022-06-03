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Подразделения ВСУ 44 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Подразделения ВСУ 44 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно информации ведомства, подразделения украинской армии открывали огонь по населенным пунктам республики 44 раза за указанный период. При этом они применяли крупнокалиберную артиллерию, минометы, стрелковое оружие и бронетехнику, отметили в СЦКК.

«На донецком направлении противник применял — танк, артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО “Град”, артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120, 82 и 60 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие. Выпустив 414 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщали об обстреле населенного пункта Гольмовский со стороны ВСУ, передает RT.

ВСУ ДНР обстрелы Украина
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