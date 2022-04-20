Подразделения ВС РФ высокоточными ударами за сутки ликвидировали 12 военных объектов ВСУ

Российские военные высокоточными ракетными ударами вывели из

строя два пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка.

Также уничтожены три района сосредоточения украинской военной техники в

Архангеловке, Краматорске и Селидово. Кроме этого, ликвидированы шесть опорных

пунктов нацформирований в районе Попасной.