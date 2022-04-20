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    Подразделения ВС РФ высокоточными ударами за сутки ликвидировали 12 военных объектов ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подразделения ВС РФ высокоточными ударами за сутки ликвидировали 12 военных объектов ВСУ

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    riafan.ru

    Вооруженные силы России продолжают успешно ликвидировать
    украинские военные объекты в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили в
    пресс-службе Минобороны РФ.

    Российские военные высокоточными ракетными ударами вывели из
    строя два пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка.
    Также уничтожены три района сосредоточения украинской военной техники в
    Архангеловке, Краматорске и Селидово. Кроме этого, ликвидированы шесть опорных
    пунктов нацформирований в районе Попасной.

    Всего за сутки Вооруженные силы России уничтожили 12
    объектов военной инфраструктуры Украины.

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