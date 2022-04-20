Подразделения ВС РФ высокоточными ударами за сутки ликвидировали 12 военных объектов ВСУ

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Вооруженные силы России продолжают успешно ликвидировать
украинские военные объекты в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщили в
пресс-службе Минобороны РФ.
Российские военные высокоточными ракетными ударами вывели из
строя два пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка.
Также уничтожены три района сосредоточения украинской военной техники в
Архангеловке, Краматорске и Селидово. Кроме этого, ликвидированы шесть опорных
пунктов нацформирований в районе Попасной.
Всего за сутки Вооруженные силы России уничтожили 12
объектов военной инфраструктуры Украины.
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