Подразделения ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным генерал-лейтенанта, за минувшие сутки подразделения ВС РФ высокоточными ракетами ликвидировали четыре украинских гаубицы M777 американского производства, а также четыре расчета реактивной системы залпового огня «Град», расположенных на территории Донецкой Народной Республики.
Кроме этого, российские военные в течение дня уничтожили 12 артиллерийских и минометных позиций ВСУ, констатировал Конашенков.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что ВС РФ ракетами большой дальности вывели из строя топливные хранилища Вооруженные сил Украины в Кременчуге и Лисичанске.