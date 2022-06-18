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Подразделения ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

Подразделения ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777
М777 Lance Cpl. Jose D. Lujano.Общественное достояние.wikipedia.org

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным генерал-лейтенанта, за минувшие сутки подразделения ВС РФ высокоточными ракетами ликвидировали четыре украинских гаубицы M777 американского производства, а также четыре расчета реактивной системы залпового огня «Град», расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме этого, российские военные в течение дня уничтожили 12 артиллерийских и минометных позиций ВСУ, констатировал Конашенков.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что ВС РФ ракетами большой дальности вывели из строя топливные хранилища Вооруженные сил Украины в Кременчуге и Лисичанске.

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RusNewsToday24
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