Подразделения ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

По данным генерал-лейтенанта, за минувшие сутки подразделения ВС РФ высокоточными ракетами ликвидировали четыре украинских гаубицы M777 американского производства, а также четыре расчета реактивной системы залпового огня «Град», расположенных на территории Донецкой Народной Республики.