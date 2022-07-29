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Подразделения ВС РФ ракетным ударом вывели из строя резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях

Подразделения ВС РФ ракетным ударом вывели из строя резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать военные объекты украинской армии в рамках спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным пресс-службы ведомства, российские военные нанесли высокоточные ракетные удары по резервам украинской армии в Киевской и Черниговской областях. 

В результате атаки у населенного пункта Лютеж была выведена из строя готовящаяся к отправке в Донбасс 30-я механизированная бригада ВСУ. Также огромные потери понесла и 57-я мотопехотная бригада, которая восстанавливала свою боеспособность на полигоне Гончаровское.

вс рф ВСУ Украина
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