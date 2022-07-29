Подразделения ВС РФ ракетным ударом вывели из строя резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях

В результате атаки у населенного пункта Лютеж была выведена из строя готовящаяся к отправке в Донбасс 30-я механизированная бригада ВСУ. Также огромные потери понесла и 57-я мотопехотная бригада, которая восстанавливала свою боеспособность на полигоне Гончаровское.