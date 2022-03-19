Подразделения ВС РФ прорвали оборону нацбатальона «Айдар» на западе от Донецка

riafan.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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riafan.ru

Российским военным удалось прорвать оборону бойцов нацбатальона
«Айдар» (запрещен в РФ) на западе от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе противостояния подразделениям Вооруженных сил России
было ликвидировано около 30 националистов. По данным оборонного ведомства,
военнослужащим ВС РФ удалось закрепиться у населенных пунктов Шахтерское и
Новоукраинка.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео,
на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались
мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской
драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (экстремистская
организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.

 
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