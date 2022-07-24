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Подразделения ВС РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Константиновке

Подразделения ВС РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Константиновке
Федеральное агентство новостей

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру ВСУ в рамках спецоперации на территории Украины.

Так, подразделения ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по украинским военным объектам в районе населенного пункта Константиновка. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

На записи можно увидеть, как в небо поднимаются клубы черного дыма. Также на видео показано поврежденное здание.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские националисты разместили свой опорный пункт на территории школы №6 в Константиновке. В районе учебного заведения были оборудованы блокпосты и огневые точки.

вс рф ВСУ Украина
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