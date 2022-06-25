Подразделения НМ ЛНР начали зачистку города Горское к югу от Лисичанска

Как сообщает РИА Новости, дорога на въезде в поселок сильно повреждена, а мост со стороны Тошковки разрушен. В окрестностях слышны взрывы. При этом военнослужащие НМ ЛНР методично продвигаются вдоль улиц, проверяя территорию на наличие противника.