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Подразделения НМ ЛНР начали зачистку города Горское к югу от Лисичанска

Подразделения НМ ЛНР начали зачистку города Горское к югу от Лисичанска
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Подразделения Народной милиции ЛНР приступили к зачистке от украинских войск населенного пункта Горское, расположенного к югу от Лисичанска.

Как сообщает РИА Новости, дорога на въезде в поселок сильно повреждена, а мост со стороны Тошковки разрушен. В окрестностях слышны взрывы. При этом военнослужащие НМ ЛНР методично продвигаются вдоль улиц, проверяя территорию на наличие противника.

В Горском ранее располагались артиллерийские позиции ВСУ, откуда на протяжении многих лет велись обстрелы Стаханова и Первомайска.

ВСУ Донбасс ЛНР спецоперация
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