Подразделения НМ ЛНР начали зачистку города Горское к югу от Лисичанска

Подразделения Народной милиции ЛНР приступили к зачистке от украинских войск населенного пункта Горское, расположенного к югу от Лисичанска.
Как сообщает РИА Новости, дорога на въезде в поселок сильно повреждена, а мост со стороны Тошковки разрушен. В окрестностях слышны взрывы. При этом военнослужащие НМ ЛНР методично продвигаются вдоль улиц, проверяя территорию на наличие противника.
В Горском ранее располагались артиллерийские позиции ВСУ, откуда на протяжении многих лет велись обстрелы Стаханова и Первомайска.