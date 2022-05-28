Подразделения НМ ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов и два вражеских БТР

В сообщении Народной милиции ДНР отмечается, что силы республики также уничтожили одну огневую позицию 122 миллиметровых украинских гаубиц Д-30 и два военных грузовика. Помимо этого, подразделения НМ ДНР захватили в качестве трофея два грузовых транспортных средства и два бронетранспортера ВСУ.