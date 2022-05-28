Подразделения НМ ДНР за сутки уничтожили 37 украинских националистов и два вражеских БТР

Силы Народной милиции ДНР в течение суток ликвидировали два бронетранспортера противника и 37 украинских националистов. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.
В сообщении Народной милиции ДНР отмечается, что силы республики также уничтожили одну огневую позицию 122 миллиметровых украинских гаубиц Д-30 и два военных грузовика. Помимо этого, подразделения НМ ДНР захватили в качестве трофея два грузовых транспортных средства и два бронетранспортера ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинские националисты 28 мая выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 70 различных снарядов и мин, в результате чего пострадал один мирный житель.