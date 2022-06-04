Подразделения НМ ДНР ликвидировали порядка 30 украинских националистов в районе Водяного

Известно, что за указанный период времени украинские националисты выпустили по территории ДНР 460 различных снарядов и мин, применив крупнокалиберную артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня «Град». Сообщается, что в результате действий ВСУ погиб один мирный житель.