Вооруженные силы России совместно с Народной милицией ДНР в течение суток ликвидировали до 30 украинских националистов в районе населенного пункта Водяное. Об этом сообщили в ведомстве республики.
В Telegram-канале НМ ДНР отмечается, что союзные силы за сутки вывели из строя две боевые машины пехоты (БМП), принадлежавшие ВСУ, а также успешно подавили три огневые точки противника.
Известно, что за указанный период времени украинские националисты выпустили по территории ДНР 460 различных снарядов и мин, применив крупнокалиберную артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня «Град». Сообщается, что в результате действий ВСУ погиб один мирный житель.