Подразделения МВД ДНР зачистили территорию примыкающей к «Азовстали» промзоны

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Бойцы МВД ДНР провели операцию по зачистке промышленной зоны, которая примыкает к территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил военнослужащий МВД ДНР с позывным Хазар.
По его словам, силам республики удалось рассеять группу украинских националистов, по которым затем был нанесен артиллерийский удар. Также военный передал РИА Новости видео, снятое разведывательным дроном. На кадрах видно, как по территории промзоны около «Азовстали» перемещаются вооруженные люди в камуфляже, передает РИА Новости.
«Они ожидают выхода нашей группы на огневой контакт, вступают в бой и оттягиваются, пока мы пытаемся скорректировать какие-то более крупные силы – артиллерии или танков. Складывается ощущение, что они пытаются максимально разрушить инфраструктуру этого города», – отметил боец МВД ДНР.
Хазар подчеркнул, что подобная тактика украинских военных вызывает наибольшие разрушения. Такой же метод использовался нацбатальонами в микрорайоне Восточный в Мариуполе. Тогда националисты оборудовали свои позиции прямо в жилых квартирах.