Подразделения МВД ДНР зачистили территорию примыкающей к «Азовстали» промзоны

По его словам, силам республики удалось рассеять группу украинских националистов, по которым затем был нанесен артиллерийский удар. Также военный передал РИА Новости видео, снятое разведывательным дроном. На кадрах видно, как по территории промзоны около «Азовстали» перемещаются вооруженные люди в камуфляже, передает РИА Новости.