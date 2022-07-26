Подразделение Tetra Pak в России перейдет к местному руководству

Компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, приняла решение передать свое российское подразделение местному руководству, говорится в сообщении организации.
Причиной такой меры является невозможность поддерживать операционную деятельность, уточняет компания. К этому привело совокупное влияние экспортных ограничений в отношении России, приведших к нарушениям в цепочках поставок.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — указано в сообщении.
Новое предприятие продолжит работать как самостоятельная организация, которая намерена сосредоточиться на производстве упаковочного материала на своих площадках в Московской области. Кроме того, компания планирует развивать надежные цепочки поставок с растущей долей локальных игроков.
Между тем в России уже запустилось тестовое производство аналога Tetra Pak — упаковки, которая сохраняет молочные продукты свежими на протяжении долгого времени. Ожидается, что она попадет на полки в текущем году, пишет «ФедералПресс».