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Подразделение Tetra Pak в России перейдет к местному руководству

Подразделение Tetra Pak в России перейдет к местному руководству
Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Globallookpress

Компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, приняла решение передать свое российское подразделение местному руководству, говорится в сообщении организации.

Причиной такой меры является невозможность поддерживать операционную деятельность, уточняет компания. К этому привело совокупное влияние экспортных ограничений в отношении России, приведших к нарушениям в цепочках поставок.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — указано в сообщении.

Новое предприятие продолжит работать как самостоятельная организация, которая намерена сосредоточиться на производстве упаковочного материала на своих площадках в Московской области. Кроме того, компания планирует развивать надежные цепочки поставок с растущей долей локальных игроков.

Между тем в России уже запустилось тестовое производство аналога Tetra Pak — упаковки, которая сохраняет молочные продукты свежими на протяжении долгого времени. Ожидается, что она попадет на полки в текущем году, пишет «ФедералПресс».

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RusNewsToday24
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