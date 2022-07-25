Подполковник ВС США: украинская армия оказалась в шаге от коллапса из-за огромных потерь

В публикации для 19FortyFive он отметил, что значительную часть квалифицированных кадров украинская армия потеряла еще в Мариуполе, и стоящей замены им нет, так как обучение требует значительных ресурсов и времени. Как следствие, ВСУ оказались в шаге от коллапса.