Вооруженные силы Украины ежедневно теряют профессиональных солдат, а вместе с ними и эффективность, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
В публикации для 19FortyFive он отметил, что значительную часть квалифицированных кадров украинская армия потеряла еще в Мариуполе, и стоящей замены им нет, так как обучение требует значительных ресурсов и времени. Как следствие, ВСУ оказались в шаге от коллапса.
«Чем больше Украина будет терять кадровых специалистов на руководящих должностях, тем менее боеспособными будут их общие силы», — заключил Дэвис.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении более 70% личного состава двух батальонов ВСУ, которые базировались на севере ДНР.