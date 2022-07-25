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Подполковник ВС США: украинская армия оказалась в шаге от коллапса из-за огромных потерь

Подполковник ВС США: украинская армия оказалась в шаге от коллапса из-за огромных потерь
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют профессиональных солдат, а вместе с ними и эффективность, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

В публикации для 19FortyFive он отметил, что значительную часть квалифицированных кадров украинская армия потеряла еще в Мариуполе, и стоящей замены им нет, так как обучение требует значительных ресурсов и времени. Как следствие, ВСУ оказались в шаге от коллапса.

«Чем больше Украина будет терять кадровых специалистов на руководящих должностях, тем менее боеспособными будут их общие силы», — заключил Дэвис.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении более 70% личного состава двух батальонов ВСУ, которые базировались на севере ДНР.

ВСУ спецоперация США Украина
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