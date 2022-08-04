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Подполковник ВС США предсказал крах Украины при попытке контрнаступления на юге

Подполковник ВС США предсказал крах Украины при попытке контрнаступления на юге
Федеральное агентство новостей

Крахом закончится попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины на южном направлении, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive, передает РИА Новости.

По мнению американского военного, ВСУ потеряют всю «миллионную армию», решив пойти в атаку. Более того, Киев рискует утратить куда больше, чем имел до начала подобной операции.

«Опасность заключается в том, что, если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться (…) незаменимой техники и, в конце концов, потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы», — сказано в материале.

Осуществить крупномасштабные наступления без хорошо подготовленных военных крайне сложно, считает Дэвис. По его словам, сейчас украинская армия во многом состоит из резервистов и других неподготовленных новобранцев. Они не смогут противостоять российской профессиональной армии, превосходящей противника как числом, так и подготовкой.

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