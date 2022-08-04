Подполковник ВС США предсказал крах Украины при попытке контрнаступления на юге

«Опасность заключается в том, что, если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться (…) незаменимой техники и, в конце концов, потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы», — сказано в материале.