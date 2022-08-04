Подполковник ВС США предсказал крах Украины при попытке контрнаступления на юге

Крахом закончится попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины на южном направлении, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive, передает РИА Новости.
По мнению американского военного, ВСУ потеряют всю «миллионную армию», решив пойти в атаку. Более того, Киев рискует утратить куда больше, чем имел до начала подобной операции.
«Опасность заключается в том, что, если Украина захочет организовать наступление в надежде на чудесный результат, она рискует понести еще большие потери, лишиться (…) незаменимой техники и, в конце концов, потенциально утратить еще большую территорию, чем она контролировала в начале битвы», — сказано в материале.
Осуществить крупномасштабные наступления без хорошо подготовленных военных крайне сложно, считает Дэвис. По его словам, сейчас украинская армия во многом состоит из резервистов и других неподготовленных новобранцев. Они не смогут противостоять российской профессиональной армии, превосходящей противника как числом, так и подготовкой.