Украину ждет неизбежное поражение от российской армии в Донбассе. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В статье для американского издания 19FortyFive он подчеркнул, что на текущий момент у Украины нет никакого рационального способа победить.
Дэвис признал тщетность введенных Западом санкций против России и бессмысленность поставок вооружения украинской стороне, передает РИА Новости.
«Теперь становится очевидным, что подобная стратегия терпит неудачу», — отметил подполковник.
Ранее британские СМИ растиражировали фрагменты отчета киевского руководства. В документе указывается, что ВСУ потеряли большую часть военной техники, и у военных нет боеприпасов. Но даже поставки современных ракетных установок, поставленных США и Великобританией, уже не изменят баланса, резюмировал подполковник.