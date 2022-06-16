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Подполковник ВС США Дэвис: поражение украинской армии в Донбассе неизбежно

Подполковник ВС США Дэвис: поражение украинской армии в Донбассе неизбежно
Федеральное агентство новостей

Украину ждет неизбежное поражение от российской армии в Донбассе. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В статье для американского издания 19FortyFive он подчеркнул, что на текущий момент у Украины нет никакого рационального способа победить.

Дэвис признал тщетность введенных Западом санкций против России и бессмысленность поставок вооружения украинской стороне, передает РИА Новости.

«Теперь становится очевидным, что подобная стратегия терпит неудачу», — отметил подполковник.

Ранее британские СМИ растиражировали фрагменты отчета киевского руководства. В документе указывается, что ВСУ потеряли большую часть военной техники, и у военных нет боеприпасов. Но даже поставки современных ракетных установок, поставленных США и Великобританией, уже не изменят баланса, резюмировал подполковник.

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