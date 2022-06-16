Подполковник ВС США Дэвис: поражение украинской армии в Донбассе неизбежно

Ранее британские СМИ растиражировали фрагменты отчета киевского руководства. В документе указывается, что ВСУ потеряли большую часть военной техники, и у военных нет боеприпасов. Но даже поставки современных ракетных установок, поставленных США и Великобританией, уже не изменят баланса, резюмировал подполковник.