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Киевское командование собственноручно уничтожает украинскую армию, концентрируя военных в наиболее опасных районах, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, защитники Донбасса неоднократно пользовались уязвимостью ВСУ, хотя понять цели Киева было трудно. Как выяснилось позднее, причиной всему финансовые проблемы.
«Часть территориальных образований и вооруженных формирований Украины финансируют так называемые украинские олигархи, которые вынуждены это делать, чтобы избежать санкций от своих же властей», — разъяснил Марочко.
Украинские миллиардеры не желают расходовать собственные ресурсы на военные нужды. Потому, как отметил подполковник, олигархи вступили в преступный сговор с командованием ВСУ.
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