Польские танки PT-91 прибыли на украинскую территорию, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По имеющимся данным, речь идет о 25 машинах, разработанных на основе советского танка Т-72 в 1993 году. Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в беседе с «Народными Новостями» заявил, что танки не принесут ВСУ ничего, кроме больших проблем.
Официальный представитель НМ республики обрисовал общую проблематику ВСУ с поставками польских танков, а именно, с теми типами боевой техники, которые еще не стояли на вооружении украинской армии.
Так, по словам Марочко, украинские военные не умеют пользоваться такими машинами, поэтому произойти может все, что угодно.
«Как минимум, нужен определенный промежуток времени, чтобы обучить украинских военнослужащих владеть данным типом вооружения», — уточнил собеседник НН.
По словам Марочко, существует также вероятность того, что в этих танках могут сидеть сами поляки. Ведь их присутствие на территории боевых действий в рамках спецоперации было неоднократно отмечено.
«Если поляки будут участвовать, то возникает вторая проблема, связанная с запасными частями и ремонтом танка. Все танки имеют свой ресурс, их нужно ремонтировать, они могут получить повреждения», — уточнил подполковник.
Третьей проблемой ВСУ, по мнению Марочко, является вопрос с горюче-смазочными материалами для РТ-91.
«Сейчас мы отмечаем явную нехватку горюче-смазочных материалов у украинской армии, благодаря тому, что уничтожаем их нефтяные базы. А топливо, которое у них имеется, не способно покрыть потребности, вызванные полноценными боевыми действиями», — констатировал официальный представитель НМ ЛНР.
Он также добавил, что три данные проблемы говорят о том, что поставки конкретных польских танков не способны повлиять на ход специальной военной операции России.
Но, как именно данная техника покажет себя в бою, — только предстоит проверить. Однако союзные войска полностью готовы к этому, заявил собеседник НН.
«У нас есть современные типы вооружения, в том числе и поставленные по ленд-лизу Украине. Кроме того, благодаря трофейной технике у нас есть очень много противотанковых комплексов украинского и НАТОвского производства. Так что, будем проверять все в бою», — заключил Марочко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.