Подполковник Марочко озвучил три проблемы, которые принесут ВСУ польские танки РТ-91

«У нас есть современные типы вооружения, в том числе и поставленные по ленд-лизу Украине. Кроме того, благодаря трофейной технике у нас есть очень много противотанковых комплексов украинского и НАТОвского производства. Так что, будем проверять все в бою», — заключил Марочко.