Подполковник Дамиба официально вступил в должность президента Буркина-Фасо

Подполковник Дамиба официально вступил в должность президента Буркина-Фасо Новости
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Национальное телевидение Буркина-Фасо в прямом эфире показало официальную церемонию вступления в должность президента подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы.

Новый глава государства пообещал приложить все усилия для защиты национальных интересов страны, а также заверил, что сделает все возможное для сохранения законности и конституции.

«Я клянусь своей честью перед всем народом сохранять, уважать и защищать Конституцию, основополагающий акт и законы республики. Клянусь приложить все усилия для обеспечения справедливости для всех жителей», — заявил Дамиба.

Население африканской республики всячески поддерживает национального лидера и призывает правительство страны развивать сотрудничество с Россией. Люди рассчитывают, что Буркина-Фасо использует опыт Мали и ЦАР, которые также пребывали в кризисе из-за активности группировок радикалов. Сотрудничество с российскими инструкторами, которых на Западе нередко называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», позволило существенно повысить боеспособность вооруженных сил.

 
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