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Подписчики Панина восхитились его обращением к главе СК РФ Бастрыкину

Подписчики Панина восхитились его обращением к главе СК РФ Бастрыкину
Global look press/Natalia Shakhanova

Актер Алексей Панин встал на защиту своего друга Никиты Джигурды. Поклонники артиста оценили этот поступок.

Панин обратился к главе СК РФ Александу Бастрыкину, который, как выяснил актер от директора Джигурды, начал преследование артиста. Звезда «Жмурок» призвал оставить друга в покое. Он напомнил, что шоумен поддерживает действия властей России. Пользователи Сети оценили этот поступок и назвали Панина «красавчиком».

Сейчас актер проживает в Испании. После отъезда из России Панин резко высказывается в адрес родины.

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RusNewsToday24
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