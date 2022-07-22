Подписчики Панина восхитились его обращением к главе СК РФ Бастрыкину

Панин обратился к главе СК РФ Александу Бастрыкину, который, как выяснил актер от директора Джигурды, начал преследование артиста. Звезда «Жмурок» призвал оставить друга в покое. Он напомнил, что шоумен поддерживает действия властей России. Пользователи Сети оценили этот поступок и назвали Панина «красавчиком».