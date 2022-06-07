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Подозрительных «волонтеров» заметили в автобусах Новокузнецка

Подозрительных «волонтеров» заметили в автобусах Новокузнецка
pxhere.com

На улицах и в транспорте Новокузнецка замечены странные волонтеры, собирающие средства на лечение ребенка с ДЦП. В соответствии с поправками к федеральному закону «О благотворительной деятельности и волонтерстве», вступившими в силу в 2020 году, сбор пожертвований в переносные ящики запрещен.

В документе четко указано, что использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, передает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Также сбор средств должен быть организован некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями или их объединениями.

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