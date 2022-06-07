Подозрительных «волонтеров» заметили в автобусах Новокузнецка

В документе четко указано, что использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, передает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Также сбор средств должен быть организован некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями или их объединениями.