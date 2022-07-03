Подозреваемый в госизмене новосибирский физик Колкер умер через три дня после ареста

Умер завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, которого накануне отправили в СИЗО по делу о госизмене. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, что Советский районный суд Новосибирска арестовал Колкера до 29 августа, сообщал телеканал «360». Основанием для возбуждения уголовного дела могли стать лекции, которые физик читал студентам на международной конференции в Китае. Однако, как утверждает сын ученого, все презентации были предварительно заверены сотрудниками ФСБ.
Также отмечается, что Колкеру был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой степени. Его задержали как раз во время лечения в больнице. После ареста ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. В минувшую субботу его госпитализировали, и сегодня ночью он скончался.