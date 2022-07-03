Подозреваемый в госизмене новосибирский физик Колкер умер через три дня после ареста

Также отмечается, что Колкеру был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой степени. Его задержали как раз во время лечения в больнице. После ареста ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. В минувшую субботу его госпитализировали, и сегодня ночью он скончался.